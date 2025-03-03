Четыре автомобиля столкнулось в Лефортовском тоннеле
Авария с участием четырех автомобилей произошла в Лефортовском тоннеле на внутренней стороне Третьего транспортного кольца. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по столице.
«В Лефортовском тоннеле произошла авария с участием четырех транспортных средств. Информация о пострадавших не поступала», – сообщил собеседник агентства.
По данным открытых источников, движение в районе места аварии затруднено.