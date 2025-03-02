В Кирове два человека пострадали при столкновении автобуса и автомобиля

Автобус "Нефаз" и автомобиль Lifan столкнулись в Кирове, в результате пострадали две женщины, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции Кировской области.

"В 08:30 мск у дома 48 в слободе Лосево в Кирове произошло столкновение автобуса "Нефаз" городского маршрута 46 и автомобиля Lifan. В результате происшествия получили травмы две женщины: водитель и пассажир автомобиля Lifan", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, проводится проверка, уточняются причины и условия аварии.