В Москве женщину задержали за нарушения ПДД во время езды с ребенком на самокате

Столичные полицейские привлекли к ответственности женщину, которая ехала с ребенком на самокате и нарушала правила дорожного движения, а после замечания правоохранителей начала вести себя агрессивно. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

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По данным главка, нарушительницу заметили при проведении оперативно-профилактического мероприятия "Подросток".

"[Полицейские] заметили женщину, которая в нарушение требований ПДД двигалась с малолетним ребенком на самокате, чем создала угрозу как для окружающих, так и для собственного ребенка. В ответ на замечания сотрудников полиции о противоправном поведении она начала вести себя неадекватно и агрессивно", - сказали в пресс-службе.

Как отметили в ГУ МВД, при задержании женщина оказала активное сопротивление и к ней пришлось применить физическую силу. "В отношении гражданки 1980 года рождения составлены материалы об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 5.35 и ч. 2 ст. 12.29 КоАП РФ, после чего она была отпущена", - добавили в пресс-службе.