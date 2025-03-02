В Томске три человека попали в больницу из-за ДТП

Две машины столкнулись в Томске. В результате ДТП трех человек увезли в больницу, еще одного - несовершеннолетнего - пассажира осмотрели работники скорой на месте, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

"По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota при выезде на главную дорогу не уступил преимущество в движении автомобилю Nissan. В результате происшествия трое участников ДТП доставлены в медицинское учреждение. Несовершеннолетний пассажир автомобиля Toyota осмотрен медицинскими работниками скорой медицинской помощи на месте", - говорится в сообщении.

ДТП произошло 2 марта около 21:10 (17:10 мск) в Томске на пересечении Иркутского тракта и улицы Бела Куна.