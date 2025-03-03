В Нижневартовске три автомобиля попали в ДТП

В Нижневартовске произошло ДТП с участием трех машин. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

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Инцидент произошел на Индустриальной улице, на перекрестке. По предварительной информации, автомобиль марки Mazda ехал на красный свет и врезался в Toyota, после чего наехал на машину Lada, стоявшую перед перекрестком.

На кадрах с места инцидента заметно, что у одного из автомобилей повреждена передняя часть, заднюю часть другого смяло.

«В результате ДТП 26-летний водитель и 23-летний пассажир Toyota получили травмы», – сообщается в публикации.

Ранее в Москве произошла крупная авария на МКАД. По данным Дептранса, столкнулись три машины, одна из них загорелась.

Авария повлияла на ситуацию на дороге. После ДТП на автодороге возникла пробка длиной три километра.

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