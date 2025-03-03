Фура врезалась в жилой дом в российском регионе

Грузовик врезался в частный дом в Нижегородской области, три человека пострадали. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС России по региону.

Уточняется, что инцидент произошел в селе Ломовка в Кулебаках.

«Водитель на повороте не справился с управлением и, съехав с дороги, врезался в жилой дом, в котором в этот момент находились четыре человека», — говорится в тексте.

В результате произошедшего пострадали три человека, в том числе водитель грузовика. Их госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Для ликвидации последствий происшествия привлекались одна единицы техники и четверо спасателей, они смыли разлившееся топливо. Обстоятельства инцидента устанавливаются.