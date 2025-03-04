В Самарской области "Калина" вылетела в кювет и опрокинулась

64-летний мужчина на автомобиле LADA Kalina ехал по трассе Сызрань - Шигоны - Волжский Утес и на 31-м км дороги потерял управление, вылетел в кювет и опрокинулся. Он самостоятельно обратился к медикам и был госпитализирован. Его 58-летней пассажирке назначено амбулаторное лечение.

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Еще одна авария произошла утром в Тольятти. 60-летняя женщина на Opel Corsa в условиях снегопада потеряла контроль над машиной, выехала на обочину и врезалась в столб.

В Кинель-Черкасском районе на 106-м км трассы Самара - Бугуруслан 60-летний водитель большегруза DAF при выезде со второстепенной дороги врезался в ВАЗ-2115, за рулем которого был 20-летний мужчина.

А на дороге Тольятти - Ягодное владелец Opel Vectra не справился с управлением и врезался в световую опору. Он скончался в больнице от полученных травм.

Всего за прошедшие сутки в регионе произошло 10 ДТП, в которых пострадали 9 человек, двое погибли. Инспекторы выявили 312 нарушений ПДД, в том числе 10 фактов неправильной перевозки детей и 18 случаев вождения в нетрезвом виде.