Грузовик снес на переходе пенсионера и младенца в коляске

В Новосибирске в результате дорожного происшествия в больницу попали 64-летний местный житель и годовалый ребенок. Об этом сообщает Ngs.ru со ссылкой на пресс-службу городской Госавтоинспекции.

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Инцидент произошел 4 марта в районе торгового комплекса «Ройял парк». По информации издания, 74-летний водитель за рулем «Ниссан Атлас» наехал на пешехода с коляской, который двигался по нерегулируемому пешеходному переходу. Авто ехало со стороны улицы Галущака в сторону Красного проспекта.

Обоих пострадавших на скорой забрали в медицинские учреждения. Информация о характере полученных травм, а также об их состоянии не уточняется.

До этого в Иванове внедорожник сбил женщину с коляской на переходе, ДТП попало на видео.

Ранее в Сыктывкаре автомобиль сбил женщину с младенцем в коляске.