В Башкирии на трассе М-5 столкнулись три грузовых автомобиля

В Башкирии сегодня в восьмом часу утра на 1505-м километре автодороги М-5 Урал произошло ДТП с грузовыми автомобилями, в том числе автовозом.

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Как рассказали в Госавтоинспекции РБ, 41-летний водитель Volvo не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там он допустил лобовое столкновение с грузовым автовозом Mercedes и после касательное столкновение с попутным фурой Scania.

В результате ДТП 61-летний водитель Mercedes госпитализирован, водитель Volvo осмотрен медиками. Легковые автомобили автовоза получили механические повреждения. На дорогу из фур высыпался груз.

Обстоятельства автоаварии устанавливаются. Организовано реверсивное движение.