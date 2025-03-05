Фура протаранила автобус с детьми в Нижегородской области

В Нижегородской области в Богородском районе фура врезалась в школьный автобус. Об этом сообщает Telegram-канал «Нижний Новгород».

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«На повороте стоит знак «Осторожно, выезд школьного автобуса», но водителю проезжающей фуры это не помогло», — сообщают очевидцы.

Проезжающий водитель запечатлел на видео последствия ДТП. На кадрах видно, что на проезжей части стоит школьный автобус, в котором находятся дети, при этом фура, ранее столкнувшаяся с транспортом, находится на обочине дороги. Также на записи видно, что запчасти от автомобилей разбросаны по проезжей части, а рядом с автобусом стоит мужчина и разговаривает по телефону.

По информации источника, большегруз врезался в автобус на выезде из деревни Бурцево.

Telegram-канал News NN утверждает, что в момент столкновения в транспорте находились 15 детей, среди которых пострадавших нет. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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