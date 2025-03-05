В Самарской области грузовик влетел в ограждение

Как сообщили в ГУ МВД России по Самарской области, в 10:55 47-летний водитель на грузовике МАЗ ехал по 2-му км трассы "Кинель-Богатое-Борское". Однако не справился с управлением и врезался в ограждение. Он получил травмы и обратился к медикам.

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Причины и обстоятельства ДТП выясняются. Сотрудники полиции опрашивают очевидцев.

Ранее в Сызранском районе Самарской области пострадал водитель в аварии с двумя грузовиками.

А в на трассе М5 с разницей в час недавно произошло два ДТП.