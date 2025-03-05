Во Владимирской области Chevrolet столкнулся с грузовиком

Авария произошла 5 марта около 8:40 на четвертом километре автодороги Сенинские Дворики - Ковров - Шуя - Кинешма.

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По предварительной информации регионального УМВД, водитель автомобиля Chevrolet Lanos не справился с управлением. От этого легковая машина занесло на полосу встречного движения, где она столкнулась с грузовиком МАЗ. В легковушке погибли водитель и пассажир.

Как рассказали в ковровском поисково-спасательном отряде, спасателям пришлось деблокировать погибших при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции и сотрудники Госавтоинспекции. Точные причины и обстоятельства аварии устанавливаются.