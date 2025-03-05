В Тюменской области в ДТП пострадали шесть человек

Шесть человек, среди них двое несовершеннолетних, пострадали в массовом дорожно-транспортном происшествии в Исетском районе Тюменской области.

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По данным региональной Госавтоинспекции, «столкнулись три автомобиля: "Сузуки", "Лада" и большегруз "Холо"». Инспекторы предполагают, что виновником аварии мог стать 71-летний водитель "Сузуки", который не выдержал безопасную дистанцию. Машина, которой он управлял въехал в "Ладу".

«От удара "Ладу" отбросило на встречную полосу, где произошло столкновение с грузовиком. Грузовик отбросило в кювет", — сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Среди пострадавших в аварии два несовершеннолетних ребенка. Это 14-летняя девочка и 4-месячный малыш, которые были в "Ладе" вместе с матерью.

Также травмы получили водитель внедорожника "Сузуки" и два мужчины, которые находились в грузовике.