В МВД рассказали, от чего гибнут 60% жертв ДТП

Около 60% жертв ДТП в России - это люди, погибшие в результате лобовых столкновений автомобилей.

Об этом журналистам рассказал первый заместитель министра внутренних дел РФ Александр Горовой.

"60% [жертв ДТП], к сожалению, у нас гибнут от лобовых столкновений. Большие расстояния, ночь, люди засыпают", - сказал он.

По словам Горового, в связи с этим МВД будет добиваться реализации проекта обустройства 500 площадок отдыха на основных трассах Российской Федерации.

По его словам, в настоящее время на дорогах России существует более 4 тыс. очагов аварийности. Для снижения показателей аварийности МВД будет настаивать на изменении критериев оценки состояния дорог, включив в него обустройство пешеходных переходов и разделительных полос. Также для решения связанных с этой темой вопросов министерство будет обращаться к главам субъектов РФ.