В Башкирии в ДТП с двумя автомобилями погиб человек
Авария с участием двух легковых автомобилей произошла на трассе в Башкирии, один человек погиб и трое пострадали.
Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале ГУ МЧС по республике.
"К сожалению, в результате ДТП погиб один человек, госпитализированы еще три человека. Двое пострадавших в состоянии средней степени тяжести, один - в тяжелом состоянии", - отмечается в сообщении.
По информации ГУ МЧС, авария произошла на Бирском тракте в Благовещенском районе республики. Автомобили "Лада Гранта" и Chery Tiggo столкнулись лоб в лоб.
На месте организованно реверсивное движение. Причины ДТП устанавливаются.