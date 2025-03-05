В Башкирии в ДТП с двумя автомобилями погиб человек

Авария с участием двух легковых автомобилей произошла на трассе в Башкирии, один человек погиб и трое пострадали.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале ГУ МЧС по республике.

"К сожалению, в результате ДТП погиб один человек, госпитализированы еще три человека. Двое пострадавших в состоянии средней степени тяжести, один - в тяжелом состоянии", - отмечается в сообщении.

По информации ГУ МЧС, авария произошла на Бирском тракте в Благовещенском районе республики. Автомобили "Лада Гранта" и Chery Tiggo столкнулись лоб в лоб.

На месте организованно реверсивное движение. Причины ДТП устанавливаются.