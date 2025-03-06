ДТП с участием иномарки и большегруза произошло под Иркутском

Дорожная авария с участием легковой иномарки и большегруза произошла в Слюдянском районе Иркутской области. Два пассажира седана погибли, водитель госпитализирован.

© Российская Газета

По информации ГИБДД, сегодня около 13 часов на 87 километре федеральной трассы Р-258 "Байкал" водитель грузовика DAF выехал на встречную полосу во время обгона и допустил лобовое столкновение с Toyota Mark 2.

Пассажир легкового авто погиб на месте, пассажирка умерла по пути в больницу, водитель с травмами доставлен в медучреждение, сообщили в областном главке полиции.

Сотрудники Госавтоинспекции регулируют движение транспорта на месте ДТП и выясняют обстоятельства аварии.