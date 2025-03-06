Часть трассы "Дон" в Подмосковье перекрыта из-за массового ДТП

На юге Подмосковья из-за крупного ДТП частично перекрыта трасса "Дон".

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Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, на 74 километре водитель BMW потерял управление, врезался в отбойник, а потом еще в два автомобиля. Погиб один человек, ранены двое взрослых и 11-летний ребенок. Все они доставлены в больницу.

На месте работают оперативные службы, устанавливаются обстоятельства аварии. Машины, следующие в сторону Москвы, отправляют в объезд по трассе А-108.