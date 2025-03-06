На трассе в Самарской области фура вытолкнула с дороги легковушку

Большегруз Scania под управлением 63-летнего мужчины двигался по трассе Самара - Новокуйбышевск в направлении Чапаевска. При развороте на 19-м км он врезался в ВАЗ-21103, который двигался по встречке. От удара легковушка съехала в кювет и перевернулась.

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- В ДТП никто не пострадал, - сообщили в ведомстве.

Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

А днем ранее в Тольятти легковушка влетела в автобус.