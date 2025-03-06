В Белгородской области в ДТП погибли пять человек

Пять человек погибли в ДТП в Белгородской области. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что ДТП произошло в Новооскольском округе.

«Большая авария. По предварительной информации, минимум пять погибших и много пострадавших», — сказал Гладков.

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Губернатор Белгородской области отметил, что он и начальник Главного управления МЧС по региону Сергей Потапов уже выехали на место происшествия. Других подробностей ДТП он не привел, но пообещал доложить о ситуации позже.