Под Ижевском произошло лобовое столкновение Lada Granta и BMW

Под Ижевском столкнулись три автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «Ижевск с огоньком».

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«33-летний водитель за рулем «Лады Гранта», по предварительной информации, при обгоне выехал на встречку и столкнулся с двумя автомобилями — ВАЗ 212140 под управлением 42-летнего мужчины и БМВ под управлением 26-летней девушки», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем ДТП, запечатлел момент столкновения. На кадрах видно, как Lada выезжает на встречную полосу движения и врезается в другую машину.

По информации источника, в результате аварии травмы получили водитель и пассажир автомобиля Lada Granta, а также женщина, которая в момент столкновения была за рулем BMW. Пострадавших доставили в больницу.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге в Центральном районе автомобиль сбил трехлетнего ребенка. На кадрах видно, как ребенок выбегает на проезжую часть, где его сбивает легковой автомобиль.

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