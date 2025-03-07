Lada Vesta врезалась в тягач Shacman в Самарской области

В ДТП с фурой и легковушкой 7 марта в Самарской области погибли два человека
По предварительным данным, смертельное ДТП случилось в 8:40 на 22-м км автодороги Похвистнево - Клявлино, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
LADA Vesta под управлением 48-летней женщины врезалась в тягач Shacman, за рулем которого сидел 49-летний мужчина. Грузовик ехал во встречном направлении.
В итоге скончались водитель легковой автомашины и пассажир.
Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего ДТП. Дело взяла на контроль и районная прокуратура.
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Ранее мы писали, что на трассе Самара - Новокуйбышевск фура вытолкнула с дороги легковушку.