В Курской области произошло массовое ДТП

Жесткое массовое ДТП произошло днём 6 марта на трассе М-2 Крым в Медвенском районе.

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Об аварии в местную пожарную часть сообщили в 15:30 по системе «112». Столкнулись две «Лады Калины», «Фольксваген Тигуан» и «Джелли Атланс». Пострадал водитель одного из автомобилей «Лада», его доставили в БСМП Курска.

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Как сообщили в противопожарной службе региона, спасателям пришлось производить отключение аккумуляторов всех пяти автомобилей. Причины дорожного инцидента устанавливаются.