Во Владимирской области в ДТП пострадали пять человек

Пять человек, в том числе двое несовершеннолетних, пострадали в результате столкновения двух машин во Владимирской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

"8 марта около 10:00 на 43-м км автодороги Владимир - Муром - Арзамас в Судогодском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. По предварительной информации, водитель автомобиля Peugeot, мужчина 1989 года рождения, выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Renault под управлением водителя 1986 года рождения", - говорится в сообщении.

В результате ДТП пострадали оба водителя и пассажиры Renault - женщина 1980 года рождения и двое детей 2018 и 2014 годов рождения. Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения.