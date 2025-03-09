В Иркутской области в ДТП пострадали пять человек

Пять человек пострадали в аварии в районе 32-го километра Байкальского тракта, вблизи деревни Бурдаковка Иркутской области.

Двое из них - дети, сообщили в региональном ГУ МВД России.

"В результате дорожной аварии в медучреждение доставлены пять человек: водитель и пассажир седана, а также трое пассажиров универсала, двое из которых - дети 8 и 11 лет", - говорится в сообщении.

36-летний водитель, управляя автомобилем Toyota Corolla Axio, двигался со стороны Иркутска в сторону поселка Листвянка, когда не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с иномаркой Toyota Corolla Fielder под управлением 64-летнего мужчины. У водителя седана присутствуют признаки алкогольного опьянения. На месте ДТП работают инспекторы дорожно-патрульной службы, которые выясняют все обстоятельства и условия произошедшего.