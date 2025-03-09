В Крыму машина "скорой" провалилась в светомузыкальный фонтан

В Феодосии машина скорой помощи провалилась в недавно установленный светомузыкальный фонтан в центральной части города. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации города Игорь Ткаченко.

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"На светомузыкальном фонтане произошло чрезвычайное происшествие - по неизвестным причинам машина скорой помощи заехала на новый светомузыкальный фонтан и провалила его", - написал мэр.

В результате ЧП никто не пострадал. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы. Машину вынимают при помощи крана, а фонтан придется восстанавливать.

6 марта в Керчи машина скорой помощи врезалась в столб. В результате аварии погибла женщина - пациентка, которой оказывали медицинскую помощь в автомобиле. Трое членов экипажа "скорой" получили травмы и были доставлены в больницу. У водителя медики констатировали перелом ноги.