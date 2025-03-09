К месту ДТП в Москве прибыл вертолет

Вертолет прибыл к месту дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с участием двух автомобилей, произошедшего на северо-востоке Московского скоростного диаметра (МСД). Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«К месту аварии прилетел вертолет для транспортировки пострадавших», — говорится в публикации.

Сколько именно человек получили травмы в результате ДТП, пока остается неизвестным.

Два транспортных средства столкнулись на северо-востоке МСД днем 9 марта. По данным столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, авария произошла в районе дома №14 по улице Березовая аллея.

После этого на место происшествия прибыли сотрудники оперативных служб. В настоящее время движение машины в районе ДТП затруднено, в связи с этим водителям рекомендовали искать пути объезда проблемного участка дороги.

8 марта на внутренней стороне 99 километра Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) перекрыли движение автомобилей из-за ДТП. Здесь произошло столкновение двух машин.

Ранее аналитики выяснили, что женщины и мужчины попадают в ДТП почти с одинаковой частотой.