В российском селе полицейские остановили авто с пьяной матерью за рулем и детьми

В селе Байки Караидельского района Башкирии инспекторы ДПС остановили автомобиль с пьяной женщиной за рулем и двумя детьми. У злоумышленницы не было водительских прав. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД по республике.

По данным ведомства, 39-летняя женщина управляла автомобилем ВАЗ-2110, когда ее остановили полицейские. В салоне машины также находились двое детей в возрасте двух и десяти лет.

В отношении матери составили два административных протокола — за управление автомобилем водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортным средством, и за непристегнутый ремень безопасности. Информацию о ней также передали в комиссию по делам несовершеннолетних, чтобы привлечь ее к ответственности по статье 5.35 («Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних») КоАП РФ.

В настоящий момент автомобиль находится на штрафстоянке. Детей передали бабушке.

Ранее в Кемеровской области пьяный мужчина на полном ходу сбил беременную женщину с ребенком, которые переходили дорогу по пешеходному переходу.