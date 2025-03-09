В Северной Осетии пять детей госпитализировали после ДТП

Пятеро детей от 6 до 14 лет госпитализированы после столкновения Chevrolet Aveo и ВАЗ 2106 во Владикавказе. О этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

© телеграм-канал "МЧС Северной Осетии"

ДТП произошло на улице Генерала Дзусова. Прибывшие на место происшествия пожарные произвели обесточивание аварийных автомобилей, а также отключение газобаллонного оборудования.

Как уточнили в минздраве региона, пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. Дети находятся в состоянии средней степени тяжести.

Ранее в Зольском районе Кабардино-Балкарии столкнулись четыре попутно двигающихся транспортных средства – рейсовый автобус марки Neoplan с девятью пассажирами, грузовой тягач Merсedes-Benz ACTROS, "КамАЗ" и легковой автомобиль Ford Focus. В результате ДТП пострадали пять человек.