Автомобиль влетел в остановку с людьми в Казани

В Казани автомобиль совершил наезд на автобусную остановку. В результате 11 человек пострадали, 9 из них были доставлены в больницу, сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав Татарстана.

Изначально было известно о шести пострадавших, однако позднее министерство актуализировало данные. По информации телеканала «Звезда», водитель перед столкновением сбил несколько пешеходов.

На обнародованных кадрах можно заметить, как врачи помогают выбраться пострадавшим и кладут их на носилки. Сотрудники ДПС опрашивают водителя о происшествии.

По данным Telegram-канала «112», среди пострадавших - один ребенок.

Ранее сообщалось, что в Мангейме на западе Германии автомобиль совершил наезд на людей. В результате происшествия погиб как минимум один человек. Инцидент произошел в районе Парадеплатц.