Сразу пять человек пострадали в страшном ДТП в Кузбассе

В Кемеровской области произошло жесткое ДТП, в котором пострадали пять человек. Уточняется, что травмы в том числе получила и семилетняя девочка.

Сообщается, что инцидент произошел 7 марта около 23:00 в пгт Яшкино вблизи дома №130 по улице Советской.

Так, согласно предварительный данным, 22-летний водитель Lada Priora двигался со скоростью, которая не обеспечивала возможность постоянного контроля за транспортным средством. В результате он не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где и столкнулся с автомобилем Honda Stream, которым управлял 20-летний водитель.

– В результате ДТП были травмированы водители автомобилей, 18-летний пассажир автомобиля Lada, 44-летняя и 7-летняя пассажирки автомобиля Honda, – рассказали в региональной Госавтоинспекции.

Также уточняется, что водитель и пассажиры автомобиля Honda не были пристегнуты ремнями безопасности.

По факту случившегося проводится проверка. Обстоятельства инцидента устанавливаются.