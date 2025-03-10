Стали известны подробности о водителе, который врезался в остановку в Казани

Водитель такси, который врезался в автобусную остановку в Казани, ранее многократно привлекался к ответственности. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Инцидент произошел в понедельник, 10 марта, на улице Вишневского. Пострадали 11 человек, 9 из них были госпитализированы в городские клиники в состоянии средней степени тяжести.

Журналисты заметили, что водитель, согласно показаниям алкотестера, не употреблял спиртное перед поездкой.

Источник в правоохранительных органах отметил, что в 2017 году мужчину лишили водительского удостоверения за управление в состоянии алкогольного опьянения (12.8 КоАП РФ). Кроме того, он неоднократно привлекался к административной ответственности за незаконный оборот наркотических средств.

Правоохранители отправили мужчину в больницу для прохождения медицинского освидетельствования. Следственное управление СК РФ по республике открыло уголовное дело по статье о «нарушении правил дорожного движения» (ст. 264 УК РФ).