В Санкт-Петербурге водитель на Infiniti врезался в семь автомобилей, а после — в здание стоматологии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

«Водитель «Инфинити» с говорящей фамилией Тараненко разбил семь автомобилей в ЖК в поселке Свердлова и в финале влетел в фасад стоматологии», — говорится в сообщении.

Очевидец запечатлел инцидент на видео. На кадрах видно, как легковой автомобиль съезжает с дороги и врезается в здание, после чего у машины включается сигнализация. На записи также видно, что несколько автомобилей получили повреждения, при этом запчасти от них лежат на проезжей части.

По информации источника, за рулем иномарки был 45-летний мужчина, который скрылся с места ДТП. Сотрудники правоохранительных органов уже задержали злоумышленника.

До этого сообщалось, что в Калифорнии мужчина заехал на автомобиле в автосалон. В результате произошедшего пострадали восемь человек, двое из которых были доставлены в больницу с тяжелыми травмами, остальным — медики оказали всю необходимую помощь на месте.