Умер второй пострадавший при атаке БПЛА в Подмосковье

В больнице Видного умер 50-летний мужчина, получивший ранения в результате атаки БПЛА в подмосковном Домодедове. Врачи до конца боролись за его жизнь — четырежды запускали сердце, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Ранее было известно об одном погибшем при атаке беспилотника.

Воробьев пообещал оказать всю необходимую помощь пострадавшим и их семьям. Семьям погибших мужчин власти выплатят по 1 млн рублей. Раненым, в зависимости от тяжести травм, будет выплачено от 100 до 500 тысяч рублей.