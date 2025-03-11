В Каменске-Уральском автобус сбил двух пешеходов

В Каменске-Уральском на Добролюбова пассажирский автобус сбил пешеходов - одного насмерть.

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Трагедия, по данным Госавтоинспекции Свердловской области, произошла сегодня около десяти утра.

Водитель ПАЗика 8-го маршрута, приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу, выбрал небезопасную скорость, машину занесло, и она врезалась в двух человек на тротуаре.

"Один из пострадавших скончался на месте. Второго с серьезными травмами экстренно доставили в больницу, - передает пресс-служба правоохранительного ведомства. - На момент аварии в салоне автобуса находились три пассажира и сам водитель".

Движение в районе инцидента временно перекрыто. Автомобилистов просят объезжать участок через улицы Парковую, Привокзальную и Мусоргского.

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На месте автокатастрофы на дороге есть снег и накаты - в отношении владельца участка, отвечающего за его уборку, будут приняты меры.