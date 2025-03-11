В Удмуртии водитель без прав устроил ДТП

В деревне Штанигурт Глазовского района Удмуртии водитель без прав спровоцировал аварию. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

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ДТП произошло 10 марта около восьми часов утра. Не имеющий прав 28-летний водитель «Тойота Чайзер» выехал на встречку и врезался в «Ладу Гранту» под управлением 38-летней женщины.

В результате аварии дама-водитель получила травмы и была госпитализирована. Также травмы получил 28-летний пассажир японской иномарки, ему оказана разовая медицинская помощь.

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Сообщается, что у водителя «Тойоты» имелись признаки опьянения. В отношении него составлены административные материалы по четырём статьям КоАП РФ. Автомобиль нарушителя помещён на штрафстоянку.