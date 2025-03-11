КамАЗ смял легковушку под Краснодаром

Жесткое ДТП произошло утром 11 марта под Краснодаром. 70-летний водитель КамАЗа, двигаясь со стороны поселка Индустриального к поселку Победитель, при повороте налево не пропустил ВАЗ-2111. Отечественная легковушка ехала прямо с трассы М-4 «Дон». Управлял ей 21-летний парень. В итоге произошло столкновение.

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Удар был такой силы, что ВАЗ буквально сплющило. В аварии чудом обошлось без жертв. Водитель легковушки отделался испугом и легкими повреждениями – прибывшие медики оказали ему разовую помощь. А вот его пассажиру повезло меньше – с места ДТП скорая увезла его в больницу.

По факту аварии проводится проверка. Устанавливаются все детали произошедшего, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

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