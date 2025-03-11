Грузовик сбил женщину на юге Москвы, пострадавшую госпитализировали

КамАЗ врезался в «газель», которая стояла перед пешеходным переходом на Липецкой улице на юге Москвы. От столкновения грузовик по инерции поехал дальше и сбил женщину. Об этом во вторник, 11 марта, сообщили в соцсети.

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— Сегодня в третьем часу дня на Липецкой улице в районе Бирюлево КамАЗ коммунальных служб въехал в «газель», которая стояла перед пешеходным переходом. От столкновения грузовик по инерции поехал дальше и наехал на пожилую женщину в красной куртке. Ее госпитализировали на носилках, — пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Других подробностей по факту происшествия не приводится. Официальных комментариев от сотрудников правоохранительных органов на момент публикации материала не появлялось.

Ранее водитель BMW не справился с управлением и врезался в барьер на 74-м километре трассы М-4 «Дон» возле подмосковного Ступина. От удара иномарку откинуло на два автомобиля. В результате аварии один человек скончался, еще трое госпитализированы.