В Адыгее в ДТП со школьным автобусом погиб человек

Легковой автомобиль и школьный микроавтобус, который двигался без пассажиров к месту стоянки, столкнулись на трассе в Адыгее. В результате ДТП водитель легковой машины погиб, его пассажир госпитализирован. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по республике.

Авария произошла около 16:30 мск на 80-м км автодороги Майкоп - Гиагинская - Псебай на территории Кошехабльского района.

"Установлено, что произошло столкновение автомобиля ВАЗ-2110 и школьного микроавтобуса "Газель-Некст" (на момент аварии двигался без пассажиров к месту стоянки). В результате ДТП от полученных травм скончался 40-летний водитель легковой машины - житель Шовгеновского района. Госпитализирован 34-летний пассажир отечественной легковушки, проживающий в Кошехабльском районе", - говорится в сообщении.

Сотрудники Госавтоинспекции Адыгеи на месте происшествия обеспечивали безопасность дорожного движения. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются его обстоятельства и причины.