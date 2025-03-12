На трассе в Завьяловском районе произошло ДТП с грузовиком

Смертельное ДТП с грузовиком произошло на трассе в Завьяловском районе. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

Утром 12 марта на 250 км трассы Р-243 55-летний водитель грузовика «Шакман» в составе с полуприцепом, по предварительной информации, не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с «Митсубиси Паджеро» под управлением 36-летнего мужчины.

В результате аварии водитель легковушки погиб. Помимо этого, пассажир авто — 34-летняя женщина — госпитализирована.

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Спасателями производилась деблокировка погибшего и пострадавшей. На месте аварии работают спецслужбы.