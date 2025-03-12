Гигантская пробка образовалась на Симферопольском шоссе

На Симферопольском шоссе под Климовском образовался многокилометровый затор из-за ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«Автомобили стоят начиная с ЦКАДа. Сегодня утром на Симферопольском шоссе в серьезную аварию попали две фуры. Движение было временно ограничено», — сообщает канал.

Отмечается, что пробка растянулась на 10 километров.

До этого в Новосибирске в результате ДТП в больницу попали 64-летний местный житель и годовалый ребенок.

Инцидент произошел 4 марта в районе торгового комплекса «Ройял парк». 74-летний водитель за рулем «Ниссан Атлас» наехал на пешехода с коляской, который двигался по нерегулируемому пешеходному переходу. Авто ехало со стороны улицы Галущака в сторону Красного проспекта.

Оба пострадавших на скорой были забраны в медицинские учреждения. Информация о характере полученных травм, а также о их состоянии не уточняется.

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