В Ижевске столкнулись несколько машин

В Ижевске 12 марта около 13:00 на улице Промышленной произошло ДТП с участием трёх автомобилей. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Удмуртии.

© ИА «Сусанин»

Установлено, что водитель Ford Focus попытался избежать столкновения и резко свернул влево. В результате вынужденного манёвра он задел Renault Duster. От удара последний перевернулся и врезался в припаркованные автомобили.

В аварии пострадала пассажирка Renault Duster — девушка 2003 года рождения. Ее отвезли в больницу для осмотра. На месте работают сотрудники ГИБДД, которые выясняют причины ДТП.

Верховный Суд лишил водителя прав, поверив на слово сотрудникам ГАИ

Движение на участке дороги временно ограничено. Водителям советуют быть внимательнее и соблюдать правила дорожного движения.