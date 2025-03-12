В центре Москвы произошло ДТП с шестью автомобилями

На Спартаковской площади в Москве произошло ДТП с участием 6 автомобилей, есть пострадавшие. Об этом сообщает Telegram-канал Госавтоинспекции Москвы.

Как сообщили в ведомстве, по предварительным данным в ДТП пострадали 3 человека. Информация об их состоянии не уточняется.

Кроме того, в результате аварии было затруднено движение на Спартаковской площади. В данный момент специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего.

Отметим, что по информации Telegram-канала SHOT, одной из машин в этом ДТП стал самосвал, который и протаранил несколько легковых автомобилей. При этом, SHOT сообщил о пяти пострадавших.

Ранее в Госавтоинспекции Москвы сообщили, что в период с 3 по 9 марта в ДТП в столице погибло три человека, еще 163 пострадали.