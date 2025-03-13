В Саратовской области опрокинулся автобус с детьми

В России опрокинулся автобус с детьми. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона в Telegram.
По данным надзорного ведомства, автобус выехал на обочину. В нем находилась группа спортсменов-подростков вместе с сопровождающим.
После опрокидывания автобуса в больницу попали четверо детей. Характер полученных ими травм не раскрывается. По факту аварии начата проверка.
Верховный Суд лишил водителя прав, поверив на слово сотрудникам ГАИ
Ранее аналогичное ДТП произошло в Волгоградской области, где перевернулся школьный автобус ПАЗ. Перед этим он столкнулся с легковым автомобилем. Пострадали трое детей.