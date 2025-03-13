На Рублевском шоссе произошло массовое ДТП

На западе Москвы произошло массовое ДТП с участием трех автомобилей. Об этом сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

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«На Рублевском ш. (в районе д. 44) столкнулись три автомобиля. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — отмечается в сообщении.

В Дептрансе уточнили, что движение в районе места аварии затруднено и призвали водителей искать пути объезда.

По данным сервиса Яндекс Карты по состоянию на 10:20 мск, на Рублевском шоссе при движении в область движение затруднено на протяжении 1 км у пересечения с Рубежным проездом и Осенним бульваром в районе Крылатское. Пользователи сервиса сообщили, что из-за ДТП заблокированы левый и средний ряды.

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