Машина скорой помощи столкнулась с автобусом в Дзержинске

Карета скорой помощи попала в ДТП, проехав на запрещающий сигнал светофора. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Авария произошла 13 марта около 6:10 на проспекте Ленина в Дзержинске. Машина скорой помощи, двигаясь с включенными спецсигналами и проблесковыми маячками, проехала на запрещающий сигнал светофора и столкнулась с автобусом «ПАЗ», который двигался на разрешающий сигнал светофора. В автобусе находился только 59-летний водитель.

В результате происшествия 59-летняя фельдшер скорой помощи получила травмы и была госпитализирована в дзержинскую БСМП.

Обстоятельства и причины происшествия выясняются.

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