Бронетранспортер (БТР) раздавил легковой автомобиль в Махачкале. В результате водитель легковушки погиб на месте. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Отмечается, что ДТП произошло на Карабудахкентском шоссе. При этом очевидцы происшествия сообщили, что БТР наехал на автомобиль LADA Priora в районе пешеходного перехода. Водитель легкового автомобиля умер еще до приезда скорой.

Помимо этого, в сеть попало видео с места событий. На его кадрах можно увидеть сильно поврежденный корпус LADA Priora — в результате столкновения с БТР транспортное средство было деформировано до неузнаваемости.

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