В Приморском крае произошло ДТП с участием грузовика

В Приморском крае произошло ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика. В результате происшествия погиб мужчина и пятилетний ребенок, сообщает прокуратура региона.

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Авария произошла на 475 километре автодороги А-370 "Хабаровск - Владивосток" в районе села Руновка. Водитель Toyota Vitz выехал на встречную полосу, где столкнулся с большегрузом.

В результате ДТП погибли водитель и ребенок пяти лет. Второй пассажир автомобиля был госпитализирован в тяжелом состоянии.

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