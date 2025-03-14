Массовое ДТП произошло на трассе в Ростовской области

Вчера, 13 марта в 13:45 на 48 километре+200 метров автодороги «Ростов — Семикаракорск — Волгодонск» в Багаевском районе, произошло массовое ДТП. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ростовской области.

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— Водитель грузового автомобиля Sitrak, двигаясь со стороны Волгодонска по направлению Ростова-на-Дону, допустил наезд на остановившийся Land Cruiser 200 (в результате затора по причине задымления и возгорания камыша), который по инерции совершил столкновение с впереди стоящим Ford Transit, который также по инерции совершил столкновение со стоящим впереди Honda Accord, который по инерции совершил столкновение с впереди стоящим прицепом «Тонар» Sitrak.

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В результате ДТП пострадали водитель Land Cruiser 200 и пассажир Honda Accord.