Крупное ДТП парализовало движение транспорта на востоке Москвы

Движение транспорта ограничено на улице Плющева на востоке Москвы из-за ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал столичного дептранса.

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«На ул. Плющева в районе д. 18а произошло ДТП с участием двух автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в районе ДТП образовался затор длиной 1,5 километра. В ведомстве водителей призвали выбирать пути объезда проблемного участка.

До этого в Пермском крае семь человек пострадали в ДТП на трассе Краснокамск — Нытва.

Среди пострадавших трое детей. Одна женщина и одна девочка были госпитализированы, двое детей и другая женщина были доставлены в травмпункт и отпущены на домашнее лечение. Один из пострадавших отказался от госпитализации. При этом одна из пострадавших в ДТП не выжила — врачи приехать не успели.

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Ранее на Симферопольском шоссе образовался многокилометровый затор из-за ДТП с фурами.