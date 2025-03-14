Под Тюменью столкнулись «Газель», фура, машины МЧС и ДПС

В Тюменской области на трассе, ведущей в Ханты-Мансийск, сегодня утром произошла крупная авария. Там автобус с 29 пассажирами врезался в «Газель». В результате происшествия погиб один человек и еще трое получили ранения. Об этом рассказали в региональном управлении ГИБДД.

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На место оперативно приехали полицейские и сотрудники МЧС. Позже уже в их спецтранспорт врезалась фура, водитель которой не смог вовремя затормозить.

В итоге оказались повреждены две пожарные машины и автомобиль ДПС. Во втором ДТП обошлось без пострадавших.

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В данный момент полицейские выясняют обстоятельства аварий. Раненым оказывается медицинская помощь.